Choque en la Morelia–Pátzcuaro deja una persona lesionada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de Protección Civil Michoacán atendió un hecho de tránsito registrado este lunes sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Santiago Undameo, en el municipio de Morelia.
De acuerdo con la dependencia estatal, una persona resultó lesionada y fue valorada en el sitio por elementos de emergencia, sin que hasta el momento se haya informado de su traslado a algún hospital.
El incidente generó alerta en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia adecuada entre vehículos para evitar accidentes.
Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la causa del percance ni el tipo de vehículos involucrados.
SHA