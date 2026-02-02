Choque en la Morelia–Pátzcuaro deja una persona lesionada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de Protección Civil Michoacán atendió un hecho de tránsito registrado este lunes sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Santiago Undameo, en el municipio de Morelia.

De acuerdo con la dependencia estatal, una persona resultó lesionada y fue valorada en el sitio por elementos de emergencia, sin que hasta el momento se haya informado de su traslado a algún hospital.