Choferes que protagonizaron pelea fueron sancionados: líder de la Ruta Gris

Por César Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Choferes que protagonizaron una pelea la mañana de este sábado en el libramiento de Morelia ya fueron sancionados, informó el dirigente de la Ruta Gris, Fernando Orozco Miranda.

“Tenemos un reglamento, ya están sancionados los operadores, están citados para el día lunes; se les bajó inmediatamente de la unidad”, manifestó durante una entrevista telefónica realizada esta tarde.

El líder transportista puntualizó que no se toleran este tipo de actitudes, ya que no existe excusa para actos violentos. Además, señaló que los choferes reciben capacitación constante con el fin de brindar el mejor servicio posible a los usuarios.