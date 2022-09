Chofer que derrapó en Calzada la Huerta ya fue dado de baja: COCOTRA y COMIT

Antes de que empiecen a trabajar nosotros siempre les pedimos sus datos, como la solicitud de empleo, comprobante de domicilio, y credencial de elector. Anteriormente les pedíamos carta de antecedentes no penales pero ahora ya no se puede porque cambió la Ley, pero sí les pedimos carta de recomendación, además de eso, les hacemos un examen práctico y teórico, pero esto no exime y no podemos ver así cuáles son los operadores irresponsables, esos que no traen toda la actitud de servicio con los usurarios. Además de que controlar a tantos conductores es muy complicado y este fue el caso, pues ya tenía 18 años y podría tener su licencia de manejo”

Marco Antonio Saucedo, presidente de la COMIT