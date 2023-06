Chofer de Uber incomoda a chavo en Morelia por cuestionar sus preferencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un chofer de Uber hizo incómodo el viaje a un chavo en Morelia luego de que durante el trayecto se la pasó cuestionando sus preferencias sexuales.

Platicamos con el chico, quien dijo a MIMORELIA.COM que todo pasó la madrugada de este lunes cuando tomó la unidad que pilotea el socio conductor de la app, Fernando.

El joven, que pidió anonimato, contó que el conductor le empezó a hacer preguntas que lo incomodaron, al grado de cuestionar sus preferencias sexuales.

"Amigos por la madrugada iba en Uber hacia mi casa, este conductor empezó a hacerme preguntas y decirme cosas que no fueron de mi agrado, la verdad fue un pésimo servicio y me sentí demasiado incómodo, espero que no se lo lleguen a topar y espero que no les suceda lo mismo", se leyó en la queja que llegó a nuestra redacción.

Asimismo, el chavo respaldó lo sucedido con una grabación en la que supuestamente el chofer le cuestiona sus preferencias sexuales, de paso se lo sermonea y le cobra 50 pesos del viaje: