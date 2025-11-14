Chocan este viernes en la carretera Pátzcuaro–Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de Protección Civil Michoacán acudió este viernes al reporte de un choque entre dos vehículos registrado sobre la carretera Pátzcuaro–Morelia, a la altura de la comunidad de Santiago Undameo.

En el lugar del percance, dos personas fueron valoradas por los elementos de emergencia, sin que hasta el momento se haya informado si fue necesario su traslado a un hospital.

El llamado de las autoridades es a conducir con precaución en la zona y respetar los límites de velocidad, para evitar más incidentes en esta vialidad que conecta dos puntos clave del estado.

Por último, Protección Civil Michoacán compartió fotos del hecho: