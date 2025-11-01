Chinos y japoneses los más interesados en Michoacán

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se encuentra en el panorama internacional, siendo los turistas chinos y japoneses los más interesados en la celebración de la Noche de Muertos, destacó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora.
Durante la entrega de premios del Concurso Artesanal de Noche de Muertos, la funcionaria señaló que Michoacán es uno de los destinos turísticos más completos del país, al contar con Pueblos Mágicos y Patrimonios de la Humanidad.
“Los chinos y japoneses dicen: ‘Coco, Noche de Muertos’, por lo que se trata de un destino que han colocado en el panorama internacional y que tanto extranjeros como mexicanos deben conocer”, expresó.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que la Noche de Muertos tiene raíces prehispánicas y refleja la historia y cultura del pueblo purépecha.
Pátzcuaro, afirmó, es la capital de la cultura de México durante el 1 y 2 de noviembre, y subrayó que esta festividad fue uno de los elementos incluidos en el expediente enviado a la UNESCO, dentro de la categoría Confluencia Histórica, para que este Pueblo Mágico sea declarado Patrimonio de la Humanidad.
En cuanto al Concurso Artesanal de la Noche de Muertos, se repartió un monto de un millón de pesos en 113 premios. En total, participaron mil 168 artesanos con mil 922 piezas en 20 categorías y 16 subcategorías.
mrh