Chinos y japoneses los más interesados en Michoacán

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se encuentra en el panorama internacional, siendo los turistas chinos y japoneses los más interesados en la celebración de la Noche de Muertos, destacó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la entrega de premios del Concurso Artesanal de Noche de Muertos, la funcionaria señaló que Michoacán es uno de los destinos turísticos más completos del país, al contar con Pueblos Mágicos y Patrimonios de la Humanidad.