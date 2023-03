Chicos y grandes participaron en la sexta Carrera Superhéroe de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cientos de morelianos se unieron un año más en favor de los niños con cáncer en la sexta "Carrera Superhéroe".

En esta ocasión, siete fueron los diseños de capas que formaron parte del kit de los corredores, vanagloriando a personajes históricos de la música, la ciencia y el arte, como: Frida Kahlo, John Lennon, Gandhi y Albert Einstein, pero fue la perrita "Frida" la favorita de los niños y niñas.

"Me gusta mucho Frida porque es una heroína, ayudó a muchas personas. Mi mamá me contó lo que hizo y me gustan mucho los perros", declara la pequeña Karla de tan sólo 5 años de edad, y quien acompañó a su familia en esta sexta edición de la Carrera Superhéroe.