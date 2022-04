Chica ayuda a desconocida que era acosada por un hombre, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una chica ayudó a una desconocida que era acosada por un hombre en el centro de esta ciudad de Morelia.

Por medio de redes sociales una usuaria de Facebook compartió su historia en la que dijo que fue acosada y perseguida por un hombre que tenía intenciones de hacerle daño.

Se supo que todo pasó en el trayecto del centro que va del mercado de dulces hasta el monumento a Lázaro Cárdenas.

La chica dijo que decidió salir a caminar y en esos momentos un hombre la siguió, le tocó los pechos y fingió ser su pareja ante la gente de a pie, que no la ayudó en ese momento.

La joven describió al presunto agresor como un "hombre moreno, complexión delgada, tatuado, playera azul, pantalón mezclilla, tenis blancos y una gorra me parece gris".

Añadió que esto paso a lo largo del trayecto mencionado, hasta que al llegar a una tienda de conveniencia una mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando y la ayudó hasta que se puso a salvo.

La joven subió la historia a Facebook y compartió algunas imágenes del presunto agresor.

El texto íntegro de la denuncia:

"Hola chicas bueno, les platico que me sucedió ayer

Para tengan mucha precaución en pleno centro histórico de Morelia.

Cómo eso de las 7pm decidí caminar del mercado de dulces hasta el monumento. Quería despejarme, ví mucha gente caminando entonces me sentí muy confiada. Desde el restaurante Mechuacan un hombre moreno, complexión delgada, tatuado, playera azul, pantalón mezclilla, tenís blancos y una gorra me parece gris. Empezó a acosarme y a seguirme. Al inicio dije me voy hacer un lado para que se vaya porque estaba a un metro de mi. Acelere el paso y el también. La gente que esaba frente mí se percataron pero hicieron comentarios tipo, ya perdona a tu hombre. Yo les dije, que? Pero yo no lo conozco. Este hombre siguió el juego ye decía perdóname. Me veía morbosamente. Me tocó mis pechos, me dijo se va pudrir ese tatuaje Reyna .A la altura de D'Luo es cuando decido correr y alcanzar personas. No sé porqué carajos pensaban que estaba jugando. Corrí a la plaza donde siempre hay personas bailando frente imss . Según yo lo perdí. Espere un momento. Cuando decido seguir , me doy cuenta que aún me seguía. El ya sabía que yo ya sabía. Cuando doy la vuelta para querer enfrentarlo el entro a un expendio y me dijo. Vas a ser mía.

Yo corrí a dónde hubo más gente. Con modo habían como 6 personas esperando el camión frente al Oxxo.

Una chica se dió cuenta de todo y lo enfrentó. Me pareció conocerla no se, yo le pedí su número porque está a muy paranoica. Ese hombre venía hablando con alguien y decía hoy vamos a comer bien rico. Pensé lo peor. Que estaban muy al pendiente de mis movimientos. Le pedí su número a la chica y estuvo al pendiente. Le tomó fotos al hombre ese.

Al final el cobarde se subió al camión. Llegué con bien a casa. Adjunto evidencia" (sic).