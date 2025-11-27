Chavos organizan colecta “Juguetón Morelia” para llevar alegría a niños; así puedes cooperar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de diciembre y hasta el 4 de enero se llevará a cabo en la capital michoacana el Juguetón Morelia 2026, una colecta solidaria de juguetes que busca reunir donativos para niños en condiciones vulnerables de la región.

Esta campaña invita a toda la ciudadanía, desde familias hasta empresas locales, a participar donando juguetes nuevos o en excelente estado, con el objetivo de hacer sonreír a quienes más lo necesitan durante el Día de Reyes, fecha en que se realizará la entrega final.

Los organizadores han especificado que los juguetes ideales son aquellos que sean didácticos, creativos, peluches, figuras o aptos para bebés. Es importante que estén en buenas condiciones, funcionen con batería si lo requieren y, sobre todo, no sean bélicos ni estén dañados.

Los puntos de acopio habilitados en Morelia son los siguientes:

Contokio-Toys: Calle Valladolid #119, Centro

Turista Integral: Calle Manuel Muñiz #68, Centro

La Bodeguita Importaciones: Av. Francisco I. Madero Pte. #1350, Nicolás Bravo

Abarrotes Becky: Av. Torreón Nuevo #1601

La colecta concluirá el 6 de enero de 2026, con un evento especial de entrega de juguetes en distintas colonias y comunidades del municipio y sus alrededores.