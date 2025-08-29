Chavo que mató con un martillo a su mamá en Morelia es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) formuló imputación y obtuvo vinculación a proceso en contra de Jesús “N”, por su posible participación en el delito de feminicidio, cometido en agravio de su madre, en la tenencia Morelos, de esta ciudad capital.

Datos de prueba recabados por la Fiscalía Especializada en Feminicidio establecen que el pasado mes de julio, Jesús “N” regresó de la Ciudad de México, donde se encontraba estudiando, para pasar la temporada vacacional en casa de sus padres, ubicada en la colonia Jardines de Cuitzillo. Sin embargo, comenzó a agredir física y psicológicamente a su madre, Inés M.

Las agresiones escalaron a tal grado que el pasado 26 de agosto, cuando se encontraban en su domicilio, Jesús “N” atacó a la víctima con un martillo en la cabeza hasta causarle la muerte.

El investigado fue asegurado y presentado ante el agente del Ministerio Público, que de manera inmediata inició con las actuaciones y presentó ante el Juez de Control a Jesús “N”.

Una vez analizados los datos de prueba aportados, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio; además le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

RYE