Chavo en la UMSNH supuestamente amenaza de muerte a compañeros, reportan

En el mensaje esto nos dijo la persona:

"Buenos días venimos a pedir su ayuda para difundir que en la Facultad de Psicología de la Michoacana un joven amenazó con matar a varias personas, se sabe que él tiene armas, la universidad ya está al tanto, pero la respuesta que da no le convence a los alumnos pues solo se le pidió que no fuera hoy, el chavo está enojado por qué se le puso en el tendedero por acoso y fue que amenazó con matar a personas y estamos buscando se difunda para que las autoridades (...) hagan algo al respecto, pues de no hacerlo puede ocurrir una tragedia; envío evidencias".

También quien hizo la denuncia de manera anónima aseveró que las autoridades escolares les dieron respuesta ante lo que estaba pasando, pero que no fue "satisfactoria para el alumnado".