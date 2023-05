Chavas en Morelia te quitan la cruda a domicilio: en tu casa o tu trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chavas en Morelia te quitan la cruda a domicilio con su negocio Bendita Cruda, con el que te llevan hasta tu casa bebidas.

La usuaria Mary Jo compartió que con su amiga Rosario Tule empezaron un negocio que te quita la cruda a domicilio, o te vende bebidas al momento hasta la puerta de tu casa.

Las chavas hacen los pedidos hasta donde te encuentres, incluso si estás en tu trabajo.

En su auto se desplazan y ahí afuera de donde estés ellas te preparan frente a ti las bebidas que les solicites, incluyendo unas miches.

Con este mensaje Mary Jo habló de su proyecto, que sigue creciendo entre los morelianos:

"Amigos, conocidos, saben que no soy mucho de publicar, pero esta vez quiero compartirles un proyecto que estamos realizando junto con mi amiga Rosario Tule, que la verdad me tiene muy contenta y feliz por la respuesta de la gente. Ya somos 33.0k en TIK TOk! 🥰 Es algo que nació muy a la deriva en algún sueño guajiro y en este momento se está cumpliendo, gracias a la Chayo porque me ha apoyado incondicionalmente y ahora somos las crudólogas de Morelia 💕✨ Son Micheladas y bebidas, preparadas al instante a fuera de tu casa, oficina o negocio 🤭 les Dejo la página para que nos sigan y hagan sus pediditos dentro de la ciudad de Morelia. Gracias por leer y también por su apoyo a los que han sido involucrados en este proyecto 🤭" (sic).