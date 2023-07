Chava y su acompañante se van sin pagar cuenta en Morelia, acusan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una chava y su acompañante fueron acusados de irse sin pagar la cuenta de un restaurante de Morelia donde consumieron alimentos.

Sanción Social informó del hecho y compartió un video de la supuesta deudora, quien en un establecimiento de la cerrada de San Agustín, al parecer, comió y no pagó.

De acuerdo a lo dicho, la mujer que aparece en el video iba con otro acompañante, que no se ve a cuadro.

"La comensal se sentó en las mesas que están en el negocio pidió comió y cuando le llevaron la cuenta ya no estaba 👀junto con un acompañante que no se ve en el video", describió la página Sanción.

En los comentarios se dividieron las opiniones, pues hubo quienes dijeron que no se aprecia el momento de lo que se acusa:

"Así como huir no se ve, el empleado muy tranquilo se da la vuelta no se justifica a nadie pero antes de acusar seria bueno analizar todos los videos donde se haga evidente la falta"; "la comensal se sentó en las mesas que están en el negocio pidió comió y cuando le llevaron la cuenta ya no estaba junto con un acompañante que no se ve en el video" (sic).

¿Tú qué opinas?