Certificación permitiría a mezcaleros de Morelia mejorar valor de sus productos: Saderm
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente de aproximadamente 80 productores mezcaleros en Morelia, únicamente seis han logrado concretar su certificación. Por lo cual se impulsa este proceso, para que así puedan ofertar sus productos a mejores precios, informó Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Municipal (Saderm).
En entrevista colectiva, el secretario señaló que Morelia cuenta con una importante vocación mezcalera y advirtió que, a nivel nacional, se prevé una crisis derivada de la sobreproducción de agave, situación que podría impactar en una caída de los precios de productos elaborados a partir de esta planta, como el mezcal.
“Por ello estamos acompañando a los mezcaleros para que, en caso de lograr su certificación, puedan generar un valor agregado a sus productos (…)”, señaló.
Indicó que la falta de certificación dificulta que los productores puedan comercializar sus productos a un precio justo. En contraste, al contar con este proceso, se abre la posibilidad de mejorar el valor comercial del mezcal.
Añadió que para obtener la certificación es necesario cumplir con la Norma Oficial, así como con diversos requisitos administrativos, por lo que desde la dependencia se brinda acompañamiento y se les vincula con las instancias correspondientes de los distintos órdenes de gobierno encargados de verificar dicho cumplimiento.
Finalmente, López García señaló que, en coordinación con otras dependencias municipales, se trabajará en una línea de acción para evitar la comercialización de productos que se ofertan como mezcal sin cumplir con los parámetros de esta bebida, al tratarse de derivados u otros destilados que se venden a precios considerablemente más bajos, lo cual representa una competencia desleal para el sector mezcalero.
BCT