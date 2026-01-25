Certificación permitiría a mezcaleros de Morelia mejorar valor de sus productos: Saderm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente de aproximadamente 80 productores mezcaleros en Morelia, únicamente seis han logrado concretar su certificación. Por lo cual se impulsa este proceso, para que así puedan ofertar sus productos a mejores precios, informó Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Municipal (Saderm).

En entrevista colectiva, el secretario señaló que Morelia cuenta con una importante vocación mezcalera y advirtió que, a nivel nacional, se prevé una crisis derivada de la sobreproducción de agave, situación que podría impactar en una caída de los precios de productos elaborados a partir de esta planta, como el mezcal.

“Por ello estamos acompañando a los mezcaleros para que, en caso de lograr su certificación, puedan generar un valor agregado a sus productos (…)”, señaló.