Morelia

Cerrarán carril frente a la FGE; habrá contraflujo en el Periférico de Morelia

Autoridades estatales piden a conductores manejar con precaución y considerar rutas alternas
FB/ Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que este martes 21 de octubre iniciarán trabajos de perforación para la colocación de pilotes de concreto en el Periférico de Morelia, a la altura de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La obra, correspondiente a la construcción del Puente Superior Vehicular Independencia, implicará el cierre del carril lateral en el sentido Fiscalía–Salida a Pátzcuaro, por lo que se habilitará circulación a contraflujo en esa zona.

Las labores se realizarán en horario nocturno, de las 22:00 a las 06:00 horas, con el fin de minimizar afectaciones al tránsito vehicular.

Autoridades estatales llamaron a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y considerar rutas alternas.

SHA

SCOP
Fiscalía General del Estado
Puente Superior Vehicular Independencia

