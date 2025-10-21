Cerrarán carril frente a la FGE; habrá contraflujo en el Periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que este martes 21 de octubre iniciarán trabajos de perforación para la colocación de pilotes de concreto en el Periférico de Morelia, a la altura de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La obra, correspondiente a la construcción del Puente Superior Vehicular Independencia, implicará el cierre del carril lateral en el sentido Fiscalía–Salida a Pátzcuaro, por lo que se habilitará circulación a contraflujo en esa zona.

Las labores se realizarán en horario nocturno, de las 22:00 a las 06:00 horas, con el fin de minimizar afectaciones al tránsito vehicular.