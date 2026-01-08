Cerrarán carril en Periférico frente a Policía y Tránsito por trabajos de montaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que este lunes 8 de enero se realizará el cierre nocturno de un carril sobre el Periférico de Morelia, a la altura de las oficinas de Policía y Tránsito, debido a los trabajos en el Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia.
A través de redes sociales, la dependencia estatal detalló que el cierre se llevará a cabo desde las 22:00 horas del jueves hasta las 05:00 horas del viernes 9 de enero. Durante este lapso se habilitará un paso alterno sobre el otro cuerpo de la vialidad, en el sentido Fiscalía–Salida a Pátzcuaro.
El corte de circulación permitirá el montaje de cabezales, parte de la infraestructura del nuevo paso vehicular que busca mejorar la conectividad y seguridad en la zona sur de la capital michoacana.
La SCOP exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones, respetar la señalización y considerar rutas alternas mientras se realizan estas maniobras técnicas.
SHA