Cerrará Juzgado Cívico del Centro Histórico 15 y 16 de septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de los ajustes operativos por las festividades patrias, el Juzgado Cívico ubicado en el Centro Histórico de Morelia suspenderá sus actividades desde este lunes por la tarde y durante todo el martes 16 de septiembre.

A través de redes sociales, la Policía de Morelia informó que el Juzgado Cívico, localizado en calle Eduardo Ruíz #526, permanecerá cerrado a partir de las 13:00 horas del lunes 15 de septiembre y todo el día martes 16, reanudando su atención al público el miércoles 17 de septiembre en su horario habitual.

Pese a este cierre temporal, la corporación aclaró que el estado de fuerza policial continuará operando con normalidad en la ciudad durante estas fechas conmemorativas.