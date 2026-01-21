Cerrará enero con videomapping y pic nic en Casa de la Cultura de Morelia

La iniciativa forma parte del programa “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y cuenta con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente, la BRU, Cultura Viva, y otras instancias que promueven la apropiación de los espacios públicos a través del arte.

La Casa de la Cultura está ubicada en avenida Morelos Norte #485, en el Centro Histórico de Morelia. Se recomienda al público asistir con anticipación para conseguir un buen lugar y llevar ropa abrigadora, ya que el espectáculo se realiza al aire libre.

