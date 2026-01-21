Cerrará enero con videomapping y pic nic en Casa de la Cultura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de la Cultura de Morelia será escenario de una experiencia audiovisual única el viernes 30 de enero, con el evento “Picnic & Videomapping por el Jaguar”, organizado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI).
La actividad busca fusionar arte, tecnología y conciencia ambiental en una noche abierta al público y con entrada gratuita.
La proyección de videomapping comenzará a las 19:00 horas, y tendrá como eje temático al jaguar, especie emblemática en la biodiversidad mexicana y símbolo de la riqueza natural del estado. El público podrá llevar su picnic y disfrutar del espectáculo en un ambiente familiar, rodeado de historia y cultura en el corazón de Morelia.
La iniciativa forma parte del programa “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y cuenta con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente, la BRU, Cultura Viva, y otras instancias que promueven la apropiación de los espacios públicos a través del arte.
La Casa de la Cultura está ubicada en avenida Morelos Norte #485, en el Centro Histórico de Morelia. Se recomienda al público asistir con anticipación para conseguir un buen lugar y llevar ropa abrigadora, ya que el espectáculo se realiza al aire libre.
rmr