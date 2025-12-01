Cerámica, libros y fermentos: llega el Bazar Navideño en Flor y Canto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre, el espacio cultural Café Flor y Canto se llenará de creatividad, arte y productos con identidad local gracias al Bazar Navideño, un evento abierto al público que reunirá propuestas únicas de emprendimientos y talleres morelianos.

De 10:00 a 18:00 horas, los asistentes podrán recorrer una muestra diversa de artículos ideales para regalar en estas fechas, elaborados de forma artesanal y con enfoque sostenible. El bazar se ubicará en Francisco I. Madero #1179, en pleno corazón de la ciudad.