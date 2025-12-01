Morelia

Cerámica, libros y fermentos: llega el Bazar Navideño en Flor y Canto

INSTAGRAM/cafeflorycanto
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre, el espacio cultural Café Flor y Canto se llenará de creatividad, arte y productos con identidad local gracias al Bazar Navideño, un evento abierto al público que reunirá propuestas únicas de emprendimientos y talleres morelianos.

De 10:00 a 18:00 horas, los asistentes podrán recorrer una muestra diversa de artículos ideales para regalar en estas fechas, elaborados de forma artesanal y con enfoque sostenible. El bazar se ubicará en Francisco I. Madero #1179, en pleno corazón de la ciudad.

Entre las propuestas que podrás encontrar hay:

  • Cerámica artesanal

  • Delicias y saberes de fermentación

  • Maquillaje natural

  • Crochet y textiles amorosos

  • Libros, obra gráfica y más sorpresas

Este evento no solo es una opción para encontrar regalos diferentes y con historia, sino también un espacio para apoyar la economía solidaria, reconectarse con el arte local y disfrutar de un ambiente navideño cálido y familiar.

Participan proyectos como:

  • Traspatio

  • Mujer Hierba

  • Errante Taller

  • Entre Madejas

  • Terra Nuda

  • Nativa Fermentación

  • Entre otros colectivos invitados

La entrada es libre y está pensada para que familias, amistades y visitantes disfruten de un día especial, reconectando con lo hecho a mano y con el corazón en Morelia.

BCT

Morelia
Bazar Navideño
Economía local
regalos conscientes

