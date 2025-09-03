Centro Spot representará a México en competencia de danza urbana en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, encabezó un encuentro con los ocho jóvenes de los Centros Spot Morelia que participarán en la Cheer Dance Adventure International, competencia internacional de danza urbana que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 5 al 7 de septiembre.

Este logro que coloca a Morelia en el mapa internacional del talento juvenil y refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con la creación de oportunidades para la niñez y la juventud.

La delegación conformada por siete mujeres y un hombre, competirá en tres categorías: Hip Hop Open Mixto, Hip Hop Open Femenil y Solista Hip Hop Open Femenil.