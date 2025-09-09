Centro Histórico libre de humedad y flora nociva: restauran fachadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de los trabajos de conservación del patrimonio arquitectónico, la Gerencia del Centro Histórico de Morelia lleva a cabo el retiro de flora nociva en fachadas de edificios coloniales ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Estas labores buscan proteger la integridad física, histórica y visual de los inmuebles, ya que la presencia de vegetación puede generar daños estructurales, acumulación de humedad, aparición de plagas o deformaciones estéticas.

Entre las calles donde actualmente se realizan los trabajos de restauración se encuentran:

📍 Ignacio Zaragoza

📍 Benito Juárez

📍 Santiago Tapia

Las imágenes compartidas por la dependencia muestran el antes y después de las intervenciones, donde se aprecia la limpieza de muros y techos, particularmente en inmuebles que albergan comercios o servicios en el corazón del Centro Histórico.