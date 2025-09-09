Centro Histórico libre de humedad y flora nociva: restauran fachadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de los trabajos de conservación del patrimonio arquitectónico, la Gerencia del Centro Histórico de Morelia lleva a cabo el retiro de flora nociva en fachadas de edificios coloniales ubicados en el primer cuadro de la ciudad.
Estas labores buscan proteger la integridad física, histórica y visual de los inmuebles, ya que la presencia de vegetación puede generar daños estructurales, acumulación de humedad, aparición de plagas o deformaciones estéticas.
Entre las calles donde actualmente se realizan los trabajos de restauración se encuentran:
📍 Ignacio Zaragoza
📍 Benito Juárez
📍 Santiago Tapia
Las imágenes compartidas por la dependencia muestran el antes y después de las intervenciones, donde se aprecia la limpieza de muros y techos, particularmente en inmuebles que albergan comercios o servicios en el corazón del Centro Histórico.
Este tipo de acciones forman parte de los programas permanentes de mantenimiento urbano impulsados por la administración municipal, con el objetivo de preservar la belleza y funcionalidad de uno de los centros históricos más emblemáticos del país.
SHA