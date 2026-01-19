Centro de Convenciones de Morelia requeriría inversión de 90 mdp: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se prevé presentar el proyecto del Centro de Convenciones de Morelia en la primera ventanilla del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), informó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

En entrevista, el edil subrayó que ya sostuvo un acercamiento con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para abordar este tema.

“Ya hablamos con el gobernador y de manera verbal nos dio el palomazo para que podamos registrar el Centro de Convenciones de Morelia, que se espera concretar en la Plaza de la Paz”, destacó.

Aunado a esto, Martínez Alcázar adelantó que este proyecto tendría una inversión estimada de 90 millones de pesos, por lo que precisó que únicamente se presentará esta iniciativa en la primera ventanilla del Faeispum.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si el proyecto también contempla el área gastronómica, el presidente municipal detalló que lo que se prevé realizar es un foro cultural y el Centro de Convenciones.

