Centro de Autismo Morelia, reconocido como modelo innovador de atención en Foro Nacional de Experiencias Exitosas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, participó en el Foro Nacional de Experiencias Exitosas de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) realizado en Puebla, con la presentación del Centro de Autismo Morelia, un espacio único en su tipo en Michoacán que garantiza atención temprana, integral y accesible a niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El evento reunió a 23 proyectos de 17 capitales del país, seleccionados a través de la convocatoria del Distintivo a la Excelencia Municipal 2025, uno de los reconocimientos más relevantes para gobiernos locales. El que Morelia haya sido elegida entre estas experiencias es un aval de la calidad de sus políticas públicas y un reconocimiento a la innovación aplicada en la asistencia social.