Cena, cata y encendido de Catedral: vive la experiencia mezcalera en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) informa que la Casa del Mezcal Michoacano llevará a cabo el evento “Experiencia mezcalera con sabores de Cuba”, que consiste en una cena, cata y maridaje diseñado para ofrecer un recorrido sensorial a los asistentes.
La experiencia incluye una serie de maridajes de mezcal con platillos típicos cubanos como vaca frita, arroz congrí y ropa vieja. Además, se ofrecerá coctelería especial como la mezcalita de hierbabuena —inspirada en el mojito— y la mezcalita de piña con coco, que evocan los sabores tropicales de la isla.
Es importante realizar el registro previo directamente en las instalaciones del Teatro Matamoros. Para mayores informes, se puede contactar al WhatsApp 443 840 4179.
RPO