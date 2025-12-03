Morelia

Cena, cata y encendido de Catedral: vive la experiencia mezcalera en Morelia

El evento será el 6 de diciembre, en el Centro Histórico de Morelia
Cupo limitado a 30 personas, con registro previo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) informa que la Casa del Mezcal Michoacano llevará a cabo el evento “Experiencia mezcalera con sabores de Cuba”, que consiste en una cena, cata y maridaje diseñado para ofrecer un recorrido sensorial a los asistentes.

El objetivo es fusionar la riqueza cultural del destilado michoacano con la gastronomía cubana. El evento se realizará el próximo sábado 6 de diciembre, de 19:00 a 21:15 horas, en sus instalaciones ubicadas en la calle Abasolo 70, Portal Matamoros, en el Centro Histórico de Morelia.

La experiencia incluye una serie de maridajes de mezcal con platillos típicos cubanos como vaca frita, arroz congrí y ropa vieja. Además, se ofrecerá coctelería especial como la mezcalita de hierbabuena —inspirada en el mojito— y la mezcalita de piña con coco, que evocan los sabores tropicales de la isla.

La actividad concluirá en el mirador del Teatro Matamoros, con un cóctel de mezcal seleccionado especialmente para disfrutar la vista del encendido de la Catedral. El evento tiene un costo de 690 pesos por persona y cuenta con cupo limitado a 30 asistentes.

Es importante realizar el registro previo directamente en las instalaciones del Teatro Matamoros. Para mayores informes, se puede contactar al WhatsApp 443 840 4179.
