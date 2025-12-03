Cena, cata y encendido de Catedral: vive la experiencia mezcalera en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) informa que la Casa del Mezcal Michoacano llevará a cabo el evento “Experiencia mezcalera con sabores de Cuba”, que consiste en una cena, cata y maridaje diseñado para ofrecer un recorrido sensorial a los asistentes.