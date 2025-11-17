Cempasúchil despierta los sentidos de animales en el Zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los aromas del cempasúchil, flor emblemática del Día de Muertos, no solo honran a los difuntos: también despiertan la curiosidad y los sentidos de los animales del Zoológico de Morelia, quienes disfrutan de una experiencia multisensorial única como parte de su enriquecimiento ambiental.

Esta práctica, implementada por el personal técnico del zoológico, consiste en colocar flores frescas de cempasúchil en los hábitats de distintas especies para estimular su olfato, fomentar su exploración y mejorar su bienestar emocional.

La flor de cempasúchil, conocida por su intenso aroma cítrico y su color vibrante, resulta ideal para este tipo de dinámicas: algunos felinos ruedan sobre ella y el rinoceronte la huelen con atención.