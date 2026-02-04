Celebrarán los 30 años de Pokémon con bazar en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 30 aniversario del universo Pokémon, el 27 y 28 de febrero se llevará a cabo una edición especial del “Bazar Pokémon” organizado por Suteki Fest, en La Suavecita, pizzería ubicada en la avenida Madero Poniente #525, en el Centro Histórico de Morelia.

El evento reunirá a fanáticos del anime y la cultura japonesa en general, ofreciendo productos oficiales y artículos fanmade relacionados con la franquicia Pokémon. También habrá venta de manga, ilustraciones, stickers, figuras, ropa temática, accesorios, postres y snacks.

Además de la oferta comercial, el bazar contará con actividades como talleres, rifas y presentaciones de música en vivo. Entre los artistas confirmados se encuentra la banda Tofu Dead Edge, que se presentará ambos días del evento.