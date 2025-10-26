Celebran legado de Teresa Martínez con altar purépecha en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del programa Arte, Historia y Tradición Popular, el Museo del Estado de Michoacán inaugurará el tradicional Altar de Ánimas este 30 de octubre, en homenaje a la Maestra Teresa Martínez Peñaloza, promotora incansable de las raíces culturales del estado.

La ceremonia se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Patio de la Magnolia, espacio emblemático del museo, y la ofrenda permanecerá abierta al público hasta el 5 de noviembre.

Este altar se inspira en la tradición purépecha del animecha k’ejtsitakua, forma ceremonial con la que los pueblos originarios de la región honran a sus difuntos, mezclando elementos simbólicos, florales y alimenticios para celebrar el ciclo de la vida y la muerte.