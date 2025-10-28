Celebran Día de Muertos con arte y tradición en exposición colectiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de honrar las raíces, costumbres y el arte local, el colectivo Amigos del Arte en Michoacán A.C. inaugurará la exposición pictórica colectiva “Reencuentro, Memoria y Tradición” este 30 de octubre a las 19:00 horas, en el Museo del Estado de Michoacán.
La muestra artística forma parte de la agenda cultural de temporada, y podrá apreciarse como una exposición temporal montada en el pasillo del museo, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.
A través de diversas obras, las y los artistas del colectivo exploran temas como la identidad, la memoria histórica y la riqueza de las tradiciones michoacanas, elementos que forman parte del patrimonio intangible de la región.
La entrada será libre, por lo que se invita al público general a asistir y apoyar el arte local.
BCT