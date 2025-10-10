Celebra Yankel Benítez nuevas inversiones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia continúa abriendo las puertas para la inversión e instalación de nuevas empresas que generen empleos, destacó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, en el corte del listón de Cinelia.

En su mensaje, Yankel Benítez agradeció la confianza del empresario, Francisco Medina, por compartir su visión en Morelia y apostar por el desarrollo de la capital a través de este nuevo espacio cinematográfico ubicado en Paseo Altozano.