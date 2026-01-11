Celebra Yankel Benítez aniversario de Santiago Undameo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de acompañar y apoyar a todas las tenencias morelianas para su desarrollo, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, participó en el aniversario de la tenencia de Santiago Undameo.

Acompañado de autoridades de la localidad, pobladores y propio personal del Ayuntamiento, el encargado de la política interna del municipio expresó que cada una de las tenencias de Morelia cuenta con una historia y tradición que se reconoce desde el Gobierno Municipal.