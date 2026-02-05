Celebra San Valentín en el Tranvía del Romance de Morelia; recorrido, en $280 por pareja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tranvía del Romance celebrará su octava edición este 14 de febrero para que parejas y amigos disfruten de este atractivo turístico.

Con un recorrido especial para que parejas, amigos y personas solteras celebren el Día de San Valentín, el Tranvía del Romance iniciará su camino desde la Plaza Benito Juárez (a un costado de catedral) hasta llegar al Callejón del Romance, donde habrá rifas y premios para los asistentes.

El costo del recorrido será de $280 pesos por pareja y $150 individual, e iniciará a las 6:00 de la tarde.