¡Celebra el mes patrio con grandes descuentos en Casart! Hasta 15% en todas las artesanías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para celebrar el mes patrio, la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) invita a visitantes y amantes del arte popular a aprovechar los descuentos que se ofrecerán en todas las piezas disponibles en sus tiendas. Hay rebajas del 5 al 15 por ciento, disponibles hasta el 30 de septiembre.
El público podrá encontrar una vasta colección de piezas que reflejan la riqueza cultural de Michoacán como: molcajetes, vajillas de barro, tazas, termos y platos de cobre, manteles y servilletas bordadas, candelabros, comedores y salas de madera.
También hay artículos personales, ideales para regalar o lucir en estas fechas, como rebozos bordados y de patakua, blusas deshiladas, vestidos, collares, pulseras, aretes de cobre y plata, cepillos, espejos perfilados en oro y camafeos, entre muchos otros productos únicos elaborados a mano.
Este mes celebra lo mejor de México adquiriendo artesanías auténticas y hechas con el talento, dedicación y creatividad de las y los artesanos michoacanos. Una oportunidad para llevarte a casa un pedacito de identidad, cultura y tradición.
Las promociones están disponibles en las cuatro sucursales, en Morelia, en la matriz ubicada en la calle Fran Juan de San Miguel 129, Centro, a un costado del templo de San Francisco; y en el Centro Cultural Clavijero, en Nigromante 79. En Uruapan, en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, calle Miguel Treviño 100; y en Zamora, en Casona Pardo, calle Amado Nervo poniente y Morelos sur.
