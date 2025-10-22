¡Celebra el Día de los Muertos! Taller de elaboración de Catrinas en el Museo del Estado

El taller se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las técnicas para crear estas emblemáticas figuras que adornan el Día de los Muertos, una de las festividades más representativas de la cultura mexicana.

¡Las inscripciones ya están abiertas! El cupo es limitado, por lo que los interesados deberán inscribirse cuanto antes. Para hacerlo, pueden enviar un mensaje al correo mem.museo@gmail.com o contactarse por DM en las redes sociales del Museo.