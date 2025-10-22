¡Celebra el Día de los Muertos! Taller de elaboración de Catrinas en el Museo del Estado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El Museo del Estado de Michoacán abre las puertas a un taller muy especial para conmemorar el Día de los Muertos: Elaboración de Catrinas de papel maché. Este taller será impartido por Nicolasa Moreno Caballero y Juan Alfredo Olguín López y está dirigido a jóvenes y adultos interesados en aprender esta tradición mexicana de manera creativa.
El taller se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las técnicas para crear estas emblemáticas figuras que adornan el Día de los Muertos, una de las festividades más representativas de la cultura mexicana.
¡Las inscripciones ya están abiertas! El cupo es limitado, por lo que los interesados deberán inscribirse cuanto antes. Para hacerlo, pueden enviar un mensaje al correo o contactarse por DM en las redes sociales del Museo.
Este es solo uno de los muchos talleres que el Museo del Estado de Michoacán está organizando para que todos los michoacanos puedan disfrutar y aprender más sobre sus tradiciones culturales.
BCT