Celebra Alfonso Martínez medalla de oro de elemento de Policía Morelia en Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos

El alcalde felicitó a Josué Escobar y expresó que su logro demuestra la calidad de los policías con los que cuenta Morelia, ya que se trata de un elemento disciplinado y comprometido, formado en el cuerpo policiaco de la capital, que ha puesto en alto a nuestra ciudad, al estado y al país, gracias a esta victoria deportiva.

Los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos son un evento clave de la Asociación Internacional Táctica de la Policía (A.I.T.P.), creado para brindar a los primeros intervinientes en emergencias una plataforma para compartir experiencias, convivir y fortalecer vínculos a través del deporte. Este evento de envergadura internacional reúne a deportistas policías y bomberos de Latinoamérica y el mundo, llegando a convocar a más de 3 mil competidores de 16 países, para participar en 33 diferentes disciplinas, desde el 27 de octubre y hasta el 1 de noviembre.

