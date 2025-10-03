Celebra Alfonso Martínez aniversario del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia

“Si no hay historia, no hay identidad, no hay principios. Necesitamos valorar nuestro empleo y dar gracias que lo tenemos, al servicio de la comunidad moreliana. Hoy tenemos las condiciones para ser más fuertes y organizados”, aseguró Santamaría Reyes.

En el presídium, junto al Presidente Municipal, estuvieron presentes José Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) en Michoacán; Antonio Ferreyra Piñón, Secretario General del STASPE; Yankel Benítez Silva, Secretario del Ayuntamiento; y José de Jesús Vázquez Huerta, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Morelia.

También asistieron al Aniversario, integrantes del gabinete municipal: Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, Secretario de Servicios Públicos Municipales; Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado de Seguridad Ciudadana; y José Manuel Álvarez Lucio, Director del DIF Morelia.

Como parte del programa, se entregaron a trabajadores estímulos de puntualidad y eficiencia SIDEMM 2025, así como reconocimientos por antigüedad. También se premió a los equipos ganadores de las diferentes disciplinas del Torneo Multideportivo SIDEMM 2025, que reunió integrantes del sindicato en un ambiente de convivencia y compañerismo.

Con este acto, el Gobierno de Morelia refrendó su compromiso con la base laboral, reconociendo su papel fundamental en el buen funcionamiento de la administración municipal y en la construcción de una ciudad con mejores servicios y oportunidades para todas y todos.

