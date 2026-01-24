CEEAV garantiza apoyo integral y cobertura de gastos funerarios a familiares de intérpretes asesinados

La CEEAV, se ha hecho cargo de la contención de las víctimas indirectas desde que se tuvo conocimiento de los hechos. El apoyo incluye el acompañamiento constante de psicólogos, trabajadores sociales y abogados victimales.

Serrato Lozano fue enfático al señalar que la condena al asesinato, calificado como "cruel, atroz e irracional", es el primer paso, pero la acción institucional se centra en aliviar la carga material de los deudos, permitiéndoles enfocarse en el duelo.

"Para el tema de la justicia sí (es necesario avanzar), para el tema de la reparación integral y de los apoyos no. Ya estamos en eso apoyando a la familia, respetamos su duelo y nos estamos haciendo cargo de todos los gastos que se requieran por cuerda separada," declaró el Comisionado, subrayando que la ayuda económica y logística no está supeditada a una sentencia judicial.