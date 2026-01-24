CEEAV garantiza apoyo integral y cobertura de gastos funerarios a familiares de intérpretes asesinados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Serrato Lozano, informó sobre la activación inmediata de un protocolo de apoyo integral para los familiares de Víctor Manuel Mújica Vega, Anayeli Hernández León y su hija menor de edad, quienes fueron víctimas de un triple homicidio en Morelia y sus cuerpos localizados calcinados en la zona de Eucareo, municipio de Zinapécuaro.
La CEEAV, se ha hecho cargo de la contención de las víctimas indirectas desde que se tuvo conocimiento de los hechos. El apoyo incluye el acompañamiento constante de psicólogos, trabajadores sociales y abogados victimales.
Serrato Lozano fue enfático al señalar que la condena al asesinato, calificado como "cruel, atroz e irracional", es el primer paso, pero la acción institucional se centra en aliviar la carga material de los deudos, permitiéndoles enfocarse en el duelo.
"Para el tema de la justicia sí (es necesario avanzar), para el tema de la reparación integral y de los apoyos no. Ya estamos en eso apoyando a la familia, respetamos su duelo y nos estamos haciendo cargo de todos los gastos que se requieran por cuerda separada," declaró el Comisionado, subrayando que la ayuda económica y logística no está supeditada a una sentencia judicial.
La Comisión ha gestionado todos los servicios necesarios, incluyendo los trámites ante la Jurisdicción Sanitaria y el Registro Civil para los certificados de defunción, así como la cobertura total de los servicios funerarios. Se confirmó que este mismo día se llevaría a cabo la misa y posterior inhumación en el panteón La Asunción.
Respecto al avance de la investigación, el titular de la CEEAV indicó que, si bien la Fiscalía General del Estado (FGE) es la autoridad competente para esclarecer el crimen, los abogados victimales ya están atentos a la carpeta de investigación para asegurar el acceso a la justicia y la reparación integral, una vez que la familia, que solicitó privacidad, esté en condiciones de participar activamente.
El contexto de este crimen es particularmente sensible, ya que Víctor y Anayeli eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y defensores de los derechos de la comunidad sorda, desaparecidos el 15 de enero y hallados sin vida días después.
BCT