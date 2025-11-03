CEDH investiga protestas en Morelia por homicidio del alcalde Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán está investigando los hechos ocurridos durante una protesta social registrada el pasado domingo 2 de noviembre en el centro de Morelia.

La manifestación fue en respuesta al homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Según informó la CEDH, su personal estuvo presente durante la movilización para observar lo que sucedía. Aunque hubo presencia policial y personas detenidas, la Comisión está trabajando para asegurarse de que no se hayan violado los derechos de nadie.

Entre las acciones que ya se tomaron están:

Se levantó un reporte detallado de lo que pasó.

Se pidió revisar el estado de salud de las personas detenidas.

Se solicitó que tengan acceso a un abogado y se respeten sus derechos legales.

Se ofreció apoyo a personas que sintieron que sus derechos fueron afectados.

Además, la CEDH instruyó a su personal para seguir monitoreando futuras movilizaciones y brindar mediación institucional. También llamó a la pacificación del Estado, señalando que la violencia “no es el camino para resolver las problemáticas que aquejan a los michoacanos”.

“La solución vendrá por las vías del diálogo, la empatía y la justicia”, expresó el organismo.