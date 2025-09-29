Ceconexpo, sede por segundo año del Examen Nacional de Residencias Médicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segundo año consecutivo, el estado de Michoacán y el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) fueron sede del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2025, lo que reafirma su capacidad logística y operativa para albergar eventos de relevancia nacional en el ámbito de la salud.

Al respecto, Liliana Gil García, directora general del Ceconexpo, señaló que el recinto volvió a cumplir con los más altos estándares en infraestructura, seguridad y servicios, lo cual fue determinante para que, por segundo año consecutivo, las autoridades federales eligieran a Michoacán como una de las sedes oficiales del examen.

Durante tres intensas jornadas, un total de siete mil ciento sesenta médicas y médicos provenientes de distintas partes del país realizaron este importante proceso de evaluación, fundamental para acceder a una especialidad médica en México.

“Aproximadamente recibimos a 14 mil personas durante estos tres días, lo que representó una importante derrama económica para la ciudad. De manera particular, los hoteles, restaurantes, transporte público y diversos servicios locales fueron los más utilizados por las y los visitantes, generando un impacto positivo en la economía del sector turístico y comercial”, comentó Gil García.

Para finalizar, agredeció a todas las instituciones que confiaron en el trabajo del Ceconexpo para la realización del ENARM en Morelia, que no solo representa un logro para el sector salud del estado, sino también una oportunidad para fortalecer la economía local, a través de la llegada de miles de visitantes, entre aspirantes, acompañantes y personal organizador.

La exitosa organización del ENARM 2025 en Morelia consolida a la capital michoacana como un punto estratégico para eventos académicos y profesionales de gran magnitud y refuerza el compromiso del estado con la formación médica de calidad.

RYE