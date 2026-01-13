Ceconexpo abre inscripciones 2026 para cursos de idiomas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), a través de su Centro de Idiomas, inició el proceso de inscripciones para el ciclo 2026, con una oferta académica que incluye inglés, francés, alemán, italiano y chino para niñas, niños, adolescentes y adultos en niveles de principiantes, intermedios y avanzados.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de febrero de 2026 y el inicio de clases para la modalidad escolarizada presencial será el 9 de febrero, mientras que los cursos en modalidad virtual los sábados comenzarán el 14 de febrero. El costo de la inscripción es de 400 pesos, mientras que la colegiatura se fijó en 600 pesos. La duración del curso es de 3 años.

La institución busca que el aprendizaje de una segunda lengua sea una herramienta que impulse las metas personales, profesionales y académicas de la población michoacana. Con esta acción, se abren puertas a nuevas oportunidades de desarrollo para los diversos sectores de la entidad.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 232 44 12 o vía mensaje de WhatsApp al 443 474 2986. También se encuentra disponible la información detallada en: facebook.com/cdiceconexpo

Las inscripciones se llevan a cabo en las oficinas de idiomas, ubicadas temporalmente en el Expocentro. Es importante comunicarse primero a los teléfonos proporcionados, ya que el proceso inicia con una valoración diagnóstica para determinar el nivel de dominio del idioma; una vez obtenido el resultado, se les presentarán las opciones académicas disponibles que mejor se adapten a sus necesidades.