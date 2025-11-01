Catrinas y catrines llenan de color y tradición el corazón de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la avenida Madero se llenó de catrinas y catrines que desfilaron a paso firme. En total, más de 3 mil 500 personas se sumaron a esta actividad impulsada por el Ayuntamiento de Morelia.

Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura Municipal, precisó en entrevista para MiMorelia.com que el último corte de registro cerró con 3 mil 500 participantes; sin embargo, considerando que cada año se suman personas a último momento, estimaron alcanzar al menos 100 asistentes más.