Catrinas y catrines llenan de color y tradición el corazón de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la avenida Madero se llenó de catrinas y catrines que desfilaron a paso firme. En total, más de 3 mil 500 personas se sumaron a esta actividad impulsada por el Ayuntamiento de Morelia.
Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura Municipal, precisó en entrevista para MiMorelia.com que el último corte de registro cerró con 3 mil 500 participantes; sin embargo, considerando que cada año se suman personas a último momento, estimaron alcanzar al menos 100 asistentes más.
“El desfile cada año toma más fuerza. El año pasado cerramos el registro con 3 mil 400 participantes. Lo que nos da más alegría es ver que cada vez la misma ciudadanía se apropia más de este desfile”, subrayó.
Asimismo, compartió que esta actividad fue adoptada por el Ayuntamiento de Morelia hace cuatro años, ya que originalmente era una iniciativa de una institución educativa. Ante el interés mostrado por la ciudadanía, el gobierno municipal decidió impulsarla.
Fue minutos después de las 18:00 horas cuando el desfile dio inicio. Entre los contingentes destacaron las agrupaciones de coros y orquestas de la Secultura, así como estudiantes de la Prefeco.
En el recorrido sobresalieron catrinas con amplios y elaborados vestidos de quinceañera, y catrines con trajes formales cuyos bastones estaban adornados con luces y flores de cempasúchil.
También se apreciaron catrinas caracterizadas como mariposas monarca, además de grupos que amenizaban el trayecto con rondallas e incluso con una tuna. Otras instituciones educativas se sumaron con coreografías. De igual forma, resaltaron las catrinas y catrines con trajes típicos, que portaban veladoras durante todo el recorrido.
Entre aplausos y fotografías, el desfile culminó frente a la Catedral de Morelia, dejando ver que la celebración del Día de Muertos en la capital michoacana se ha consolidado como una festividad colectiva que cada año suma más catrinas y catrines, cautivando tanto a los morelianos como al turismo nacional y extranjero.
mrh