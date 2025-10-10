Catrinas vivientes recorrerán las calles de Capula el 19 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 19 de octubre a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo el Desfile de Catrinas Vivientes en la tenencia de Capula, como parte de las actividades de la Feria de la Catrina 2025, que este año celebra su 15ª edición.

En este desfile, decenas de personas, en su mayoría mujeres, recorrerán las calles de la comunidad ataviadas como catrinas: con vestidos elaborados, tocados florales, detalles artesanales y el característico maquillaje que honra a la figura creada por José Guadalupe Posada y retomada por Diego Rivera.

Algunas participantes incluso integran elementos de barro y alfarería en sus atuendos, como símbolo de la identidad de Capula.

El desfile se ha consolidado como una expresión viva de la tradición, en la que habitantes y visitantes participan para rendir homenaje al Día de Muertos desde una mirada artística, local y colectiva.

La caminata inicia en el centro de Capula y culmina entre aplausos, música tradicional y la apertura formal de la feria.

Feria de la Catrina 2025

Del 19 de octubre al 2 de noviembre, más de 190 artesanas y artesanos estarán exponiendo y vendiendo sus obras en la plaza principal.

La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) informó que se espera una afluencia superior a los 140 mil visitantes, con una derrama económica que podría superar los 35 millones de pesos, al incluir no solo la venta de artesanías, sino también la oferta gastronómica y turística del lugar.

La feria tendrá un horario de 10:00 a 22:00 horas, con actividades culturales, música, talleres, presentaciones artísticas y venta de alimentos tradicionales.

