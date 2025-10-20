¡Catrinas, lucha libre y antojitos! Así celebrarán el Día de Muertos en Colegio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia ya está listo para celebrar el Día de Muertos con una tarde llena de actividades familiares, cultura y sabor. El evento se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 17:00 a 21:00 horas en sus instalaciones ubicadas en la colonia Lomas de Santiaguito.
El programa incluirá:
Exhibición de lucha libre
Concurso de disfraces de mascotas
Concurso de catrinas y catrines
Bazar artesanal
Kermés de antojitos mexicanos
La entrada es libre y está abierta a todo el público, por lo que se espera una buena participación de familias morelianas que buscan preservar y disfrutar esta tradición tan representativa.
El festejo es parte del compromiso del Colegio de Morelia por promover la cultura local y generar espacios de convivencia comunitaria en fechas emblemáticas como esta.
