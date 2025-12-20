Cateo en Morelia deja 242 dosis de metanfetamina aseguradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguró un inmueble y 9.7 gramos de metanfetamina, durante un cateo realizado en la colonia Nuevo Amanecer, en Morelia.

La diligencia fue resultado de labores de investigación efectuadas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que permitieron al Ministerio Público obtener de la autoridad judicial la respectiva orden de cateo.

Al lugar acudió personal de la Policía de Investigación, con apoyo de binomios K9, mientras que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) brindaron seguridad perimetral.

En el inmueble, ubicado sobre la calle José María Carranza, se localizó una bolsa que contenía sustancia granulosa cristalina, con características similares a la metanfetamina.

El aseguramiento arrojó un peso total de 9.7 gramos, lo equivalente a 242.5 dosis. Tanto la droga como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público.

