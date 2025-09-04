Cateo en Las Flores; aseguran metanfetamina y detienen a dos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para investigar y combatir el narcomenudeo en la capital del estado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó un cateo en un inmueble de la colonia Las Flores, en el que aseguró droga y logró la detención de dos personas, presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

La diligencia fue resultado de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la posible venta de drogas en un domicilio ubicado en la calle Rosa, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante el operativo, agentes de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, inspeccionaron el inmueble y localizaron una bolsa plástica que contenía una sustancia cristalina granulosa, con características propias de la metanfetamina, equivalente a 875 dosis, así como una pipa de cristal con residuos de droga.

En el lugar fueron detenidos Daniel “N”, de 25 años, y Moisés “N”, de 34 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su posible responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.