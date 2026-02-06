Catedral de Morelia se iluminará los sábados de febrero con temática romántica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante todos los sábados de febrero, la fachada de la Catedral de Morelia será escenario de un espectáculo nocturno lleno de luces, color y música, como parte del programa turístico y cultural “Luces de Catedral”.

Con una temática especial dedicada al Día del Amor y la Amistad, el show está programado para comenzar cada sábado a las 21:00 horas, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar en pareja, familia o con amistades en pleno corazón del Centro Histórico.

La iniciativa busca crear una experiencia mágica y sensorial que refuerce la identidad cultural de Morelia, al tiempo que se promueve el turismo local y nacional.