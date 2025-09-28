Catedral de Morelia se iluminará este lunes con canción inédita y espectáculo de Karla Elisa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 29 de septiembre por la noche, en el marco de la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón, el Centro Histórico de Morelia será el escenario de un espectáculo artístico y musical gratuito, con un encendido especial de Catedral encabezado por la cantante michoacana Karla Elisa.

Durante el evento, Karla Elisa interpretará en vivo "Así es Morelia", una canción escrita especialmente para la capital michoacana, como parte del show del tradicional espectáculo de luces de Catedral.