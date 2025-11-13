Catedral de Morelia se iluminará al ritmo de “Zapateado”, de Romain Leleu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo Municipal confirmó que el tema para el encendido de la catedral de Morelia de este sábado 15 de noviembre será “Zapateado”, del músico francés Romain Leleu.

Al respecto, la dependencia informó a MIMORELIA.COM que dicha melodía, que acompañará el tradicional encendido de la catedral, fue seleccionada en el marco de la edición número 37 del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM).

Cabe resaltar que esta actividad, impulsada por el Ayuntamiento de Morelia, se realiza cada sábado en punto de las 21:00 horas, y la melodía que acompaña la pirotecnia suele cambiar, ya sea de manera mensual o para fechas específicas.

Por consiguiente, la dependencia indicó que todavía están analizando si dicha pieza musical permanecerá durante los fines de semana que restan de noviembre o si, después de este sábado 15, cambiará.

Más allá de su carácter turístico, el encendido de la catedral de Morelia se ha convertido en un punto de encuentro para cientos de morelianos y visitantes, quienes cada sábado se reúnen para apreciar el espectáculo de luces y sonido que resalta uno de los recintos de cantera rosa más emblemáticos de la ciudad.

