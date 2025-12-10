Catedral de Morelia se iluminará al ritmo de música navideña los sábados de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el encendido de la Catedral de Morelia en este mes de diciembre se utilizará una versión orquestal de la canción “We Wish You a Merry Christmas”, informó la Secretaría de Turismo municipal.
La dependencia detalló a MIMORELIA.COM que esta melodía será la pieza central del espectáculo; sin embargo, se espera que la pista musical (adecuada por el proveedor) pueda incluir fragmentos de otros temas navideños.
Cabe resaltar que el espectáculo de luces y sonido se presenta cada sábado a las 21:00 horas, y el equipo de pirotecnia realiza la sincronización de la melodía con los fuegos artificiales, para que así los estallidos coincidan con los momentos clave de la música.
Dicha actividad, impulsada por el Ayuntamiento de Morelia, se ha consolidado a lo largo de los años como una de las más esperadas por algunos morelianos, así como por visitantes y turistas que arriban a la capital michoacana.
Asimismo, se informó que esta selección musical navideña se mantendrá únicamente en diciembre, por lo que se prevé que en enero se renueve la pieza musical, la cual suele ser temática.
rmr