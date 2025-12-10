Catedral de Morelia se iluminará al ritmo de música navideña los sábados de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el encendido de la Catedral de Morelia en este mes de diciembre se utilizará una versión orquestal de la canción “We Wish You a Merry Christmas”, informó la Secretaría de Turismo municipal.

La dependencia detalló a MIMORELIA.COM que esta melodía será la pieza central del espectáculo; sin embargo, se espera que la pista musical (adecuada por el proveedor) pueda incluir fragmentos de otros temas navideños.

Cabe resaltar que el espectáculo de luces y sonido se presenta cada sábado a las 21:00 horas, y el equipo de pirotecnia realiza la sincronización de la melodía con los fuegos artificiales, para que así los estallidos coincidan con los momentos clave de la música.