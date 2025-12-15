Catean yonke en Morelia y recuperan dos autos con reporte de robo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, ejecutó una orden de cateo en un yonke ubicado sobre la avenida Río Grande, en la colonia Canteras, de esta ciudad, logrando el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo.
Tras obtener de un Juez de Control la respectiva orden de cateo, personal de la institución se trasladó al lugar. Ahí localizó un vehículo de la marca Fiat, tipo sedán, color gris, así como una camioneta Toyota, línea Tacoma, color blanco.
Al realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que ambas unidades contaban con reporte de robo, uno de ellos ocurrido con violencia en el año 2021, en el municipio de Sahuayo.
Derivado de lo anterior, el inmueble tipo yonke fue asegurado, mientras que los vehículos localizados fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, con el objetivo de continuar con las investigaciones y llevar a cabo las diligencias legales correspondientes.
