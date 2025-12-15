Catean yonke en Morelia y recuperan dos autos con reporte de robo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, ejecutó una orden de cateo en un yonke ubicado sobre la avenida Río Grande, en la colonia Canteras, de esta ciudad, logrando el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo.

Tras obtener de un Juez de Control la respectiva orden de cateo, personal de la institución se trasladó al lugar. Ahí localizó un vehículo de la marca Fiat, tipo sedán, color gris, así como una camioneta Toyota, línea Tacoma, color blanco.