Catean inmueble en Morelia; aseguran 900 dosis de metanfetamina y detienen a dos personas

La diligencia se realizó con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Buenavista, en la ciudad de Morelia, donde aseguró narcótico y detuvo a dos personas por su posible relación en delitos contra la salud.

La acción fue realizada por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Policía de Investigación (PDI) Alto Impacto y binomios caninos, mientras que elementos de la Policía de Morelia, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) brindaron seguridad perimetral.

En cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por el Juez de Control, agentes investigadores se trasladaron a un inmueble ubicado en la calle Curtidores de Teremendo, donde aseguraron 57 bolsas de plástico tipo ziploc que contenían sustancia granulosa con características de metanfetamina, siendo un total de 900 dosis.

En el lugar fueron detenidos Audias “N”, de 53 años, y María Guadalupe “N”, de 20 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con la droga y el inmueble asegurado.

La Fiscalía Especializada continuará con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio de acción penal correspondiente.

